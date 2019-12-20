МОСКВА, 20 дек /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Курс рубля на вечерних торгах в пятницу укрепляется в парах с долларом и евро на налоговом периоде и из-за всё ещё достаточно высоких цен на нефть, следует из динамики торгов Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.09 мск пятницы снижается на 17 копеек, до 62,24 рубля, курс евро — на 52 копейки, до 68,9 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет при этом на 0,8%, до 66 долларов за баррель.

НАЛОГОВАЯ ПОМОЩЬ

Рубль чувствует себя уверенно на фоне налогового периода.

Рынок нефти, хотя и корректируется вниз, но удерживается в районе 66 долларов за баррель марки Brent — около максимума с середины сентября.

Сокращение запасов нефти в США способствует поддержанию цен на нефть около квартальных максимумов. Данные минэнерго в Штатах показали, что за прошлую неделю запасы этого сырья в стране сократились на 1,1 миллиона баррелей.

"Российские экспортеры активно использовали пятницу для формирования рублевой ликвидности под налоговые платежи следующей недели. Днем рубль был лидером роста в сегменте Emerging Markets (развивающихся рынков), но к вечеру опустился на третью позицию, уступив чилийскому песо и южнокорейской воне", — говорит Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер".

"По всей видимости, в последние дни участники российского рынка заранее конвертировали валюту в рамках подготовки к основным налоговым платежам, намеченным на середину следующей? недели", — уточняет Юрий Кравченко из компании "Велес капитал", и также отмечает, что, как и накануне, в пятницу днем рубль чувствовал себя гораздо увереннее других валют на развивающихся рынках.

"Так, к концу первои? половины дня отечественная валюта на ряду с турецкои? лирои? торговались в плюсе к доллару, тогда как большинство других валют EM (развивающихся рынков — ред.) демонстрировали отрицательную динамику", — говорит он.

В результате в течение дня рубль оказывался вблизи рубежа 62 к доллару и преодолел отметку в 69 к евро, отмечает эксперт.

"Не смущало рубль и укрепление на внешних рынках индекса доллара. Так, во второй половине дня американская валюта перешла к укреплению против корзины шести основных валют и ближе к вечеру подошла к максимумам за последние две недели", — добавляет он.

ПРОГНОЗЫ

На следующей неделе рубль продолжит поддерживать фактор подготовки к налоговым выплатам, отмечает Андрей Люшин из Локо-банка.

"До нового года отечественная валюта имеет шансы закрепиться на отметке 62 по отношению к доллару. В краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 62-62,8 рубля в паре с долларом и в коридоре 69-69,9 рубля в паре с евро", — полагает он.

Впрочем, на следующей неделе Минфин РФ не будет проводить аукцион по размещению ОФЗ, а налоговая активность экспортеров в большей степени уже удовлетворена, отмечает Шульгин.

"Драйвером роста могут стать лишь цены на нефть. В противном случае российская валюта будет возвращать доллару и евро достижения текущей недели", — добавляет он.

Учитывая "тихую" следующую неделю, на наш взгляд, американская валюта продолжит торговаться в диапазоне 62–63 рубля, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. При этом до закрепления доллара выше 62,5 рубля говорить о начале коррекционного роста пары преждевременно, заключает он.