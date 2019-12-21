ВАШИНГТОН, 21 дек /ПРАЙМ/. Ведущие американские индексы закончили торги на этой неделе в "зеленой зоне", продолжая бить рекорды, что связано с оптимизмом по достижению торговой сделки между США и Китаем.

Также поддерживает динамику роста и внутренняя макростатистика, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 16.10 по Нью-Йорку (0.10 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) поднялся на 0,28%, до 28455,09 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,42%, до 8924,957 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,50%, до 3221,50 пункта.

Ранее глава американского Минфина Стивен Мнучин заявил, что первая часть торгового соглашения между США и Китаем может быть подписана в начале января. В прошедшие выходные странам удалось согласовать текст этой первой части, тем самым они отменили очередное повышение взаимных импортных пошлин, которое ожидалось 15 декабря.

Инвесторы обратили внимание и на макростатистику. Так, минторг США сохранил оценку роста ВВП страны за третий квартал на уровне второй оценки в 2,1%. А уровень потребительских доходов в ноябре вырос сильнее ожиданий — на 0,5% к октябрю при прогнозе роста только на 0,3%. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), в декабре, по окончательной оценке, также вырос, до 99,3 пункта с уровня ноября в 96,8 пункта.