МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Вопрос по долгу Украины перед РФ по евробондам в 3 миллиарда долларов никак не связан с урегулированием по газу, это разные долги, сообщил журналистам вице-премьер России Дмитрий Козак.

"Это отдельный вопрос. У нас много сложных вопросов, но это все-таки разные долги. Там государственный долг, здесь — долг компаний, коммерческий", — сказал Козак, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что суть достигнутых договорённостей заключается в том, чтобы подписать мировое соглашение по газовым спорам и закрыть этот вопрос.

"К этой проблеме можно было подвязать еще массу проблем. Но тогда мы бы точно не договорились. Это отдельный вопрос. Его разделили ради того, чтобы скорее достигнуть договоренности", — добавил вице-премьер.

"Газпром" и "Нафтогаз", согласно подписанному накануне Россией и Украиной протоколу по газовому сотрудничеству, подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий, при этом российская компания заплатит около 2,9 миллиарда долларов украинской по уже принятому окончательному решению Стокгольмского арбитража. Кроме того, будет заключено мировое соглашение о снятии антимонопольных претензий Украины к "Газпрому" в 7,4 миллиарда долларов.