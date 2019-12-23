МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник демонстрируют преимущественно снижение, инвесторы предпочитают отказаться от активной торговли с приближением рождественских праздников, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.33 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,64% — до 2985,73 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,86%, до 1685,68 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 0,05%, до 27886,49 пункта, южнокорейский KOSPI снижался на 0,09%, до 2202,2 пункта, японский индекс Nikkei 225 рос на 0,02%, до 23821,58 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — снижался на 0,46%, до 6785,1 пункта.

В понедельник многие рынки торгуются с негативной динамикой, поскольку трейдеры фиксируют прибыль с приближением рождественских праздников.

Однако более активному снижению индексов мешает сохраняющийся оптимизм в отношении торговли США и Китая. Президент США Дональд Трамп в субботу подтвердил, что торговое соглашение с Китаем, переговоры о котором стороны ведут более года, будет подписано в ближайшее время.

Это "вероятно поддержит настроения в начале этой недели", — прокомментировали агентству Ассошиэйтед Пресс аналитики Mizuho Bank.

На прошлой неделе США и Китай договорились снизить пошлины на некоторые товары друг друга и отложить другие тарифные угрозы. Первая фаза торгового соглашения помогла снизить уровень неопределенности для инвесторов, опасающихся, что торговый конфликт США и КНР продолжит сказываться на состоянии мировой экономики.