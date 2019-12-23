МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Стоимость золота слабо растет в понедельник утром, инвесторы ждут подробностей о деталях торгового соглашения между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.44 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,95 доллара, или на 0,27% — до 1484,85 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,54% — до 17,317 доллара за унцию.

Президент США Дональд Трамп в субботу подтвердил, что торговое соглашение с Китаем, переговоры о котором стороны ведут более года, будет подписано в ближайшее время. Однако рынки по-прежнему ждут дополнительной информации по соглашению.

"Есть некоторые "косметические" улучшения (в торговле), но нет целостного соглашения", — сказал агентству Рейтер экономист National Australia Bank Джон Шарма (John Sharma).

Участники рынка также обеспокоены тем, что Китай выразил США протест в связи с включением в проект оборонного бюджета на 2020 год пунктов о поддержке протестующих в Гонконге.