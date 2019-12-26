МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг демонстрируют преимущественно положительную динамику — часть инвесторов возвращаются после Рождества с оптимистичными ожиданиями статистики из США и Японии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.56 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,35% — до 2992,41 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,12%, до 1699,23 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,02%, до 2190,56 пункта, японский индекс Nikkei 225 рос на 0,44%, до 23886,98 пункта.

В то же время биржи Австралии и Гонконга остаются закрытыми в связи с рождественскими праздниками. По итогам вторника гонконгский индекс Hang Seng Index снизился на 0,15%, до 27864,21 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,13% — до 6794,2 пункта.

После рождественского затишья на мировых рынках инвесторы ждут еженедельных данных по рынку труда в в США, которые будут опубликованы позднее в четверг, и статистики по промпроизводству и розничной торговле в Японии в пятницу.

По прогнозам аналитиков, министерство труда США сообщит в четверг, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю уменьшилось на 10 тысяч с показателя предыдущей недели, до 224 тысяч. При этом в Японии трейдеры ждут замедления спада объема промышленного производства — до снижения на 1,4% в месячном исчислении в ноябре с падения на 4,5% месяцем ранее. Эксперты также прогнозируют снижение розничных продаж в стране на 1,7% в ноябре в годовом выражении после падения на 7% в октябре.

"Настроение инвесторов в отношении мировой экономики улучшается", — сказал агентству Франс Пресс главный стратег Rakuten Securities Масаюки Кубота (Masayuki Kubota).