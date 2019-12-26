МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг утром — трейдеры предпочитают сохранять осторожность в ожидании подробностей о готовящемся подписании торгового соглашения между США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.14 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 3,95 доллара, или на 0,26%, до 1508,75 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 1,06%, до 18,043 доллара за унцию.

Инвесторы воздерживаются от активных действий на рынке золота после Рождества в ожидании новостей по торговле между США и Китаем. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан сказал в среду, что делегации стран поддерживают тесный контакт по вопросу подписания первой части торгового соглашения.

Данное заявление было сделано после того, как в конце прошлой недели президент США Дональд Трамп подтвердил, что торговое соглашение с Китаем, переговоры о котором стороны ведут более года, будет подписано в ближайшее время. Теперь инвесторы ждут подробностей относительно готовящегося подписания.

В то же время спрос на надежное золото продолжает оказывать опубликованная в начале недели макростатистика из США — объем заказов на товары длительного пользования в стране в ноябре упал на 2% в месячном исчислении, хотя ожидался рост на 1,5%.