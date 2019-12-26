МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Курс доллара к иене растет в четверг утром, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры оценивают перспективы торговых отношений США и КНР, при этом объем торгов остается небольшим в связи с рождественскими праздниками.

По состоянию на 9.21 мск курс доллара к иене поднимался до 109,56 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,35 иены за доллар. Курс евро к доллару снижался до 1,1088 доллара за евро с 1,109 доллара на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,01%, до 97,65 пункта.

Рынки Европы в четверг закрыты в связи с продолжением празднования католического Рождества. Биржи США начнут торговаться позднее в четверг после выходного дня в среду. Рынки Азии частично открыты, в частности, биржа Японии.

На фоне слабых торгов доллар показывает заметную динамику к иене. Инвесторы ожидают новостей по торговым отношениям Вашингтона и Пекина. В среду МИД КНР сообщило, что делегации двух стран поддерживают тесный контакт по вопросу подписания первой части торгового соглашения. Ведомство отметило, что лидеры Китая и США на днях провели телефонный разговор, обсудив вопросы первой фазы сделки.

"В то время как мировые цены на акции растут, у валютного рынка пока сдержанная реакция, но я думаю, что валюты все наверстают", — сказал агентству Рейтер валютный стратег Mitsubishi UFJ Trust Bank Коичи Кобаяши (Koichi Kobayashi).