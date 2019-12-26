МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по основным индексам в начале торгов четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.
При этом индекс Мосбиржи теряет больше, чем индекс РТС, на фоне укрепления рубля к доллару.
Индекс Мосбиржи к 10.08 мск четверга снижался на 0,23% — до 3023,75 пункта, индекс РТС — на 0,1%, до 1542,52 пункта.
Сильнее всего дешевеют акции "Норникеля" на фоне дивидендной отсечки — на 3,03%, до 19,288 тысячи рублей.
https://1prime.ru/Financial_market/20191226/830740932.html