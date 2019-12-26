МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по основным индексам в начале торгов четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

При этом индекс Мосбиржи теряет больше, чем индекс РТС, на фоне укрепления рубля к доллару.

Индекс Мосбиржи к 10.08 мск четверга снижался на 0,23% — до 3023,75 пункта, индекс РТС — на 0,1%, до 1542,52 пункта.

Сильнее всего дешевеют акции "Норникеля" на фоне дивидендной отсечки — на 3,03%, до 19,288 тысячи рублей.