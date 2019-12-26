МОСКВА, 26 дек ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 26 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз

 

 

 EUR Австралия, Германия, Франция, Канада, Великобритания, Испания — День подарков

 

 

 

 

 

 

 EUR Италия — Рождество

 

 

 

 
3:00 JPY Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды

 

 

 

 
14:00 EUR Франция — Общее число безработных 3,331 млн

 

 
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 224 тыс 234 тыс
Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 20.12) 548,7 млрд долл (на 13.12)

 

 

 

 

 RUB ГМК Норильский никель — СД (о порядке голосования ГМК на ВОСА АО Норильский комбинат по вопросу о согласии на совершение сделки, заключаемой АО)

 

 

 

 

 

 

 RUB Транснефть — СД (одобрение крупной сделки /свыше 100 млрд руб/)

 

 

 

 