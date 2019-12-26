МОСКВА, 26 дек ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 26 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
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|EUR
|Австралия, Германия, Франция, Канада, Великобритания, Испания — День подарков
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|EUR
|Италия — Рождество
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|3:00
|JPY
|Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды
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|14:00
|EUR
|Франция — Общее число безработных
|3,331 млн
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|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|224 тыс
|234 тыс
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 20.12)
|548,7 млрд долл (на 13.12)
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|RUB
|ГМК Норильский никель — СД (о порядке голосования ГМК на ВОСА АО Норильский комбинат по вопросу о согласии на совершение сделки, заключаемой АО)
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|RUB
|Транснефть — СД (одобрение крупной сделки /свыше 100 млрд руб/)
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https://1prime.ru/Financial_market/20191226/830740950.html