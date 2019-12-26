МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг вечером, увеличиваясь до максимального с ноября уровня на фоне сохраняющейся неопределенности относительно перспектив торговли США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.05 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 9,65 доллара, или на 0,65% — до 1514,65 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 1,37% — до 18,098 доллара за унцию.

Спрос на золото как наиболее надежный актив во времена политической и экономической нестабильности растет на фоне сохраняющегося беспокойства инвесторов вокруг деталей торгового соглашения США и КНР.

Инвесторы предпочитают сохранять осторожность на рынке золота после Рождества в ожидании новостей по торговле между США и Китаем. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан сказал в среду, что делегации стран поддерживают тесный контакт по вопросу подписания первой части торгового соглашения.

"Торговая напряженность между США и Китаем очень высока. Хотя последние новости говорят о том, что соглашение будет достигнуто, неопределенность сохранится до тех пор, пока что-то не появится на бумаге, и золото будет зависеть от этого", — сказал агентству Рейтер глава торгового подразделения швейцарской MKS Бернард Син (Bernard Sin).