МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок почти не изменился по индексу Мосбиржи и снизился по индексу РТС, отыгрывая рост курса доллара к рублю и торгуясь без идей на фоне праздничного выходного за рубежом.

Западноевропейские рынки были закрыты в четверг в связи с продолжившимся празднованием католического Рождества, что обусловило низкую рыночную активность на российских площадках

К закрытию рублевый индекс Мосбиржи повысился на символические 0,03%, до 3031,67 пункта, а долларовый индекс РТС снизился на 0,6%, до 1534,85 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар сейчас прибавляет 35 копеек, достигая 62,2 рубля.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БОКОВИК

Российский фондовый рынок к закрытию четверга не продемонстрировал существенного отклонения по биржевым индексам в отсутствие внешних сигналов на фоне продолжившихся рождественских выходных на западных рынках.

При этом некоторый позитивный фон поддерживался продолжившимся ростом рынка нефти, обновившего максимум с середины сентября – около 67,9 доллара за баррель сорта Brent.

Инвесторы по инерции ещё отыгрывают оптимизм относительно развития торговых переговоров между США и Китаем. Накануне представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что делегации стран поддерживают тесный контакт по вопросу заключения первой части торгового соглашения. Сообщение поддержало надежды инвесторов на возможность скорого подписания документа. Это поддержит мировую экономику и соответственно — спрос на энергоресурсы.

Начавшиеся вечером торги акциями в США демонстрируют рост биржевых индексов на фоне данных рынка труда США. Число заявок на пособие по безработице в стране уменьшилось до 222 тысяч, в то время как аналитики ожидали уменьшения до 224 тысяч.

В лидерах роста среди российских бумаг оказались акции "Полюса" (+2,3%) – на фоне роста цен на золото, акции компании "Энел Россия" (+1,3%), префы "Сургутнефтегаза" (+1,3%) и "Татнефти" (+1,2%).

Снизились в цене после дивидендной отсечки бумаги "Норникеля" (-3,4%), а также ГДР X5 (-0,5%), акции "Роснефти" (-0,3%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии держались на расстоянии от достигнутых на этой неделе пиков, не получив существенной поддержки извне рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Ближайшие поддержки для индекса Мосбиржи и РТС расположены на отметках 3010 и 1520 пунктов соответственно. Сильных движений по индексам до конца года вряд ли можно ожидать. Ориентир по индексу Мосбиржи на пятницу: 3010-3045 пунктов", — оценила она.

На фоне повышения рынка нефти и продолжающегося общерыночного оптимизма российские фондовые торги в пятницу пройдут в умеренно-позитивном ключе, оценивает Александр Бахтин из компании "БКС премьер". "В то же время пятница может стать днем, когда часть инвесторов пожелает зафиксировать прибыль. Прогноз по индексу Мосбиржи на завтра – 3025-3035 пунктов", — заключил он.