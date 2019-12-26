МОСКВА, 26 дек /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Российская валюта снижается к доллару и евро вечером в четверг, корректируясь после прохождения в РФ пика налогового периода декабря.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.55 мск повышается на 33 копейки, до 62,18 рубля, курс евро — на 35 копеек, до уровня 69,03 рубля, следует из данных Московской биржи.

КОРРЕКЦИЯ

Рубль перешёл к снижению против доллара и евро на фоне низкой рыночной активности. Празднование католического рождества на Западе продолжается, что обусловливает низкие объемы торгов на российском валютном рынке в отсутствие иностранных игроков.

Завершение пика налогового периода декабря, когда банки уже перечислили большинство обязательных платежей в бюджет, также снижает спрос на рублевую ликвидность.

При этом курс нацвалюты продолжает ощущать поддержку рынка нефти, котировки которой прибавляют около 1% и обновили максимум с середины сентября – около 67,9 доллара за баррель сорта Brent.

Инвесторы по инерции ещё отыгрывают оптимизм относительно развития торговых переговоров между США и Китаем. Накануне представитель МИДа КНР Гэн Шуан заявил, что делегации стран поддерживают тесный контакт по вопросу заключения первой части торгового соглашения. Сообщение поддержало надежды инвесторов на возможность скорого подписания документа. Это поддержит мировую экономику и соответственно — спрос на энергоресурсы.

В итоге доллар и евро вечером повышаются к рублю на 0,5% каждый. Рублевая цена нефти при этом поднялась выше уровня 4,2 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Поддержка у рубля со стороны налогового периода закончилась, участники рынка готовятся к началу следующего года, умеренного повышая спрос на иностранную валюту, что оказывает давление на рублевый курс, рассуждает Сергей Дейнека из компании "БКС премьер".

"Сдерживает ослабление рубля ценовая конъюнктура в нефти, которая смещается ближе к 68 долларам. Ожидаем, что в четверг курс доллара будет находиться в диапазоне 62,1-64,5 рубля", — оценил он.

На мировых рынках затишье в связи с празднованием католического Рождества, рассуждает Андрей Люшин из Локо-банка. На этом фоне до конца года рубль сохранит позиции, продолжая торговаться вблизи текущих отметок, считает он.