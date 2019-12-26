МОСКВА, 26 дек /ПРАЙМ/. Банк ВТБ перестал напрямую распоряжаться пакетом акций в Объединенной зерновой компании (ОЗК), снизив свою долю до нуля с прежних 50% без одной акции и передав этот актив своему создаваемому зерновому холдингу "Деметра", сообщила в четверг кредитная организация.

ВТБ в феврале получил этот пакет от группы "Сумма". Государству принадлежат оставшиеся 50% плюс одна акция компании. Глава ВТБ Андрей Костин в сентябре рассказывал о планах группы создать объединенный зерновой холдинг.

"Стратегия ВТБ на зерновом рынке предусматривает создание вертикально-интегрированной цепочки. Все зерновые активы ВТБ консолидированы на "Деметра Холдинг", — сообщила пресс-служба банка сегодня.

По сообщению ВТБ, основные цели холдинга — увеличение эффективности логистических цепочек, создание прозрачного рынка, обеспечение притока капитала в отрасль и модернизация инфраструктуры рынка в целом.

"Все это позволит повысить конкурентоспособность российской продукции на мировых рынках и дать возможность российским фермерам производить и продавать как можно больше", — добавили в пресс-службе.

ОЗК была основана в 2009 году для поддержки отечественных аграриев и развития инфраструктуры зернового рынка. Компания выступает государственным агентом при проведении закупочных и товарных интервенций на рынке сельхозпродукции.