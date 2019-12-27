МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в пятницу утром снижается, объём торгов остается снижен до открытия торговых площадок Европы после рождественских праздников, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.25 мск курс доллара к иене снижался до 109,49 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,63 иены за доллар. Курс евро к доллару поднимался до 1,1121 доллара за евро с 1,1096 доллара на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,11%, до 97,42 пункта.

На рождественской неделе в отсутствие значимой макростатистики и новостей объём торгов остается слабым. Позднее в пятницу ожидается открытие рынков Европы после празднования Рождества, биржи США начали работу в четверг.

"В любом случае, я сегодня не ожидаю никаких значительных тенденций на рынках, поскольку торги остаются сдержанными на праздничной неделе", — рассказал агентству Рейтер старший портфельный менеджер Nissay Asset Management Тошинобу Чиба (Toshinobu Chiba).

Трейдеры сохраняют надежды относительно торговых отношений США и КНР. В среду китайская сторона сообщила, что лидеры двух стран обсудили по телефону вопросы первой фазы торгового соглашения. Ожидается, что документ будет подписан в начале январе.