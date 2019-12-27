МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Российская валюта растет днем к доллару и в меньшей степени — к евро, отыгрывая укрепление европейской валюты на форексе в район 1,115 доллара.

Дорогая нефть поддерживает курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.44 мск снижался на 29 копеек, до 61,92 рубля, курс евро — на 9 копеек, до уровня 68,97 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОПЯТЬ ВВЕРХ

Рубль днем повышается против доллара и в меньшей степени — к евро. Европейская валюта растет в направлении уровня 1,115 доллара на фоне активного закрытия трейдерами "коротких" позиций с приближением Нового года. При этом сниженный из-за праздников объем ликвидности на мировом валютном рынке приводит к более выраженной курсовой динамике.

Позитивный для рубля фон поддерживается рынком нефти (+0,3%, до 68,13 доллара за баррель), который обновил в пятницу максимум с сентября – выше 68 долларов за баррель сорта Brent.

Участники нефтяных торгов обратили внимание на исследование Mastercard, показавшее, что онлайн-продажи в праздничный период в США (с Дня Благодарения до Рождества) выросли на 18,8% по сравнению с показателем годичной давности и достигли рекордно высокого показателя. Эти оценки помогли укрепить оптимизм относительно перспектив крупнейшей мировой экономики. Прогнозы ее роста поддерживают спрос на энергоресурсы.

В итоге доллар и евро днем снижались к рублю на 0,1-0,5%. Рублевая цена нефти при этом колеблется выше уровня 4,2 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На мировых рынках сохраняется позитив на фоне низкой торговой активности и в отсутствие весомых новостей, отмечает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

"Доллар вновь опустился ниже 62 рублей. До конца года сложно увидеть факторы, которые приведут к существенному курсовому движению, но показательными станут торги пятницы и понедельника, когда западные инвесторы вернутся на рынок. Пока наиболее вероятным остается сценарий закрытия года на уровнях вблизи 62 рублей за доллар", — оценил он.

Предпосылок к развороту вниз курса рубля сейчас нет, считает Олег Кочетков из МТС Банка.

"Рост нефти оказывает поддержку локальному рынку, но фактор длинных праздников тормозит торговую активность. Сегодня ориентируемся на уровни 61,40-62,00 рубля за доллар и 68,50-69,00 рубля за евро", — добавил он.

После небольшой коррекции рубля вниз можно ожидать продолжения годового тренда на укрепление нацвалюты РФ, оценивает Михаил Зельцер из компании "БКС Брокер".

"В наступающем году поддержка по доллару располагается вблизи 61 рубля, по евро — около 68 рублей. Переломить положительный сентимент способно лишь обострение санкционного давления на Россию и коррекция на зарубежных фондовых рынках, однако последнее видится маловероятным до самого факта подписания тарифного соглашения Китая и США", — сказал он.