МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Стоимость золота слабо растет в пятницу вечером, так как инвесторы перешли к фиксации прибыли, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.08 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 1,65 доллара, или на 0,11%, до 1516,05 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 0,23%, до 18,032 доллара за унцию.

Стоимость золота замедлила темпы роста по сравнению с началом дня, так как инвесторы фиксируют прибыль в преддверии новогодних праздников.

При этом золото дорожало в течение трех торговых сессий подряд, в то время как трейдеры ожидали подробностей развития торгового конфликта США и Китая. Мировые инвесторы ждут, когда будет объявлена точная дата подписания первой части торгового соглашения между странами.

"В конце этого года и начале следующего инвесторы будут открывать и закрывать позиции по золоту, что обеспечит стабильность цен. Мы ожидаем, что поддержку стоимости золота окажут торговый конфликт США и Китая, внешнеполитическая напряженность и очень низкие процентные ставки", — отметил управляющий директор MKS Dubai Фредерик Паницутти (Frederic Panizzutti), чье мнение приводит агентство Рейтер.