МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Курс доллара снижается в пятницу вечером, — инвесторы ждут официальных новостей по первой части торгового соглашения между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.35 мск курс доллара к иене снижался до 109,47 иены против уровня предыдущего закрытия в 109,63 иены за доллар. Курс евро к доллару растет до 1,1178 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1096 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,54%, до 97,01 пункта.

Рынки по-прежнему ждут подробностей по ожидаемой торговой сделке США и КНР. В среду китайская сторона сообщила, что лидеры двух стран обсудили по телефону вопросы первой фазы торгового соглашения. Ожидается, что документ будет подписан в начале января. Трейдеры предпочитают сохранять осторожность в отсутствие конкретных деталей соглашения, а также официальной даты подписания.

При этом аналитики видят перспективы дальнейшего укрепления евро. "Курс евро к доллару особенно чувствителен к улучшению перспектив мировой экономики. Торговый оптимизм сказывается на нем позитивно, и евро может сделать скачок вверх", — сказал агентству Рейтер рыночный стратег Axi Trader Стивен Иннес (Stephen Innes).