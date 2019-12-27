МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций закрыл торги пятницы ростом недалеко от установленного днем исторического максимума по индексу Мосбиржи и на максимумах с марта 2013 года по индексу РТС, следует из динамики торгов Московской биржи.

Продолжающийся внутренний спрос, а также активность из-за рубежа в ходе торгов помогли индексу Мосбиржи установить новый исторический максимум – на уровне 3054,03 пункта. Но к закрытию торгов он показал рост на 0,62%, до 3050,47 пункта, а индекс РТС — на 0,95%, до 1549,4 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.06 мск снижается на 15 копеек, до 62,07 рубля, курс евро — растёт на 23 копейки, до 69,29 рубля.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Индекс Мосбиржи в конце недели покорил новый исторический максимум, рост акций происходил на невысоких объемах, покупателями выступали в основном российские инвесторы, отмечает старший аналитик компании "БКС премьер" Сергей Суверов.

"Был, например, заметен спрос на акции "Россетей" и "Интер РАО", которые традиционно приобретают российские игроки. В то же время мы видим постепенное восстановление спроса и со стороны зарубежных инвесторов, которые возвращаются на рынок после рождественских праздников", — добавляет он.

"Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии оставались в плюсе, на небольшом расстоянии от внутридневных максимумов. Инвесторы, несмотря на приближение новогодних праздников, решили не отказываться от новых покупок, в связи с чем оба основных индикатора продолжили движение в зоне перекупленности", — добавляет Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

В лидерах роста в итоге оказались акции банка "Санкт-Петербург" (+4,09%), "Русснефти" (+2,28%), обыкновенные акции "Россетей" (+1,91%), депозитарные расписки Х5 (+1,74%), акции ММК (+1,34%), а также акции "Интер РАО" (+1,63%), обыкновенные акции Сбербанка (+1,54%) акции "Русала" (+1,49%), депозитарные расписки "Русагро" (+1,48%) и акции "МРСК Центра и Приволжья" (+1,45%).

Среди лидеров падения – бумаги "Татнефти" (префы снизились на 1,85%, обыкновенные акции – на 2,41%), акции ОВК (-2,29%), "М.Видео" (-1,43%) и ОГК-2 (-1,11%).

ПРОГНОЗЫ

Предпраздничное начало будущей недели может оказаться умеренно позитивным, рынок имеет все шансы завершить год на мажорной ноте и на общерыночном оптимизме дотянуться до нового рекорда, считает Суверов.

С его точки зрения, индекс Мосбиржи в понедельник будет находиться в диапазоне 3035-3070 пунктов и вновь может обновить уровень исторического максимума.

Следующая неделя на фондовых рынках особая — нас ждут новогодние праздники: во вторник 31 декабря в России торгов не будет, в среду не работают биржи по всему миру, в пятницу впервые в новом году откроются торги на Московской бирже, напоминает Игорь Костырко из компании "Универ сбережения".

Первая половина недели будет характеризоваться небольшим объемом торгов и слабыми изменениями индексов, цель по индексу ММВБ на конец года 3030-3060 пунктов, а вот торги, которые пройдут в пятницу, вероятно, будут сопровождаться гэпом на открытии, поскольку нашему индексу предстоит отыграть события двух торговых сессий в США, указывает эксперт.