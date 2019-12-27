МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Российская валюта вечером в пятницу благодаря увеличению нефтяных котировок демонстрирует определённую стабильность, подрастая к доллару и снижаясь к евро и отыгрывая тем самым укрепление европейской валюты на форексе.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.57 мск снижается на 16 копеек, до 62,06 рубля, курс евро — повышается на 29 копеек, до уровня 69,35 рубля, следует из данных Московской биржи.

НЕФТЯНАЯ ПОДДЕРЖКА

Курс рубля вечером повышается против доллара и снижается к евро. Европейская валюта растет в направлении уровня 1,118 доллара на фоне активного закрытия трейдерами "коротких" позиций с приближением нового года. Ожидания заключения американо-китайского торгового договора подогревает спрос на риск, признаком чего традиционно является рост евро на форексе.

Позитивный для рубля фон поддерживается рынком нефти (+0,4% до 68,2 доллара за баррель Brent), который обновил ранее в пятницу максимум с сентября.

Участники нефтяных торгов обратили внимание на данные управления энергетической информации минэнерго США. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 20 декабря, уменьшились на 5,5 миллиона баррелей, или на 1,2%, до 441,4 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились на 2,4 миллиона баррелей — до 37,8 миллиона. Кроме того, запасы дистиллятов за неделю уменьшились на 0,2 миллиона баррелей, или на 0,1%, составив 124,9 миллиона баррелей.

В итоге доллар вечером снижается к рублю на 0,2%, евро повышался на 0,4%. Рублевая цена нефти при этом колеблется выше уровня 4,2 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В предпраздничное начало будущей недели курс доллара может сформироваться в пределах 61,7-62,7 рубля, оценивает Сергей Дейнека из компании "БКС премьер". В этом диапазоне валютная пара, вероятнее всего, и завершит год, добавил он.

В конце декабря – январе 2020 года американский рынок может периодически испытывать дефицит ликвидности в связи с бюджетными платежами и ростом долговой эмиссии, рассуждает Александр Осин из ИК "Фридом финанс". На этом фоне курс рубля может оказаться под давлением, полагает он.