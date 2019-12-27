МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном ростом, свидетельствуют данные площадки.

Так, по итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,39%, до 7,26 доллара, "Новатэка" — на 0,2%, до 205 долларов, "Лукойла" — на 1,25%, до 99,02 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 0,68%, до 8,25 доллара, "Газпром нефти" — подешевели на 2,22%, до 33,1 доллара.

Цена расписок "Норникеля" поднялась на 1,57%, до 31 доллара. Бумаги "Северстали" подорожали на 1,27%, до 15,19 доллара, НЛМК — подешевели на 0,88%, до 22,96 доллара.

Бумаги ВТБ не изменились в цене, оставшись на уровне в 1,47 доллара, Сбербанка — увеличилась на 1,48%, до 16,41 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 0,48%, до 21 доллара.

GDR АФК "Система" подешевели на 1,55%, до 4,82 доллара, стоимость бумаг "Магнита" выросла на 2,17%, до 12,47 доллара. Бумаги "Ленты" подешевели на 3,53%, до 3 долларов.лон