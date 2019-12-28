ВАШИНГТОН, 28 дек /ПРАЙМ/. Ведущие фондовые индексы США в пятницу к закрытию торгов продемонстрировали разнонаправленную динамику, связанную, скорее, с коррекцией рынка, чем с обеспокоенностью перспективами мировой экономики, свидетельствуют данные бирж.

В прошедшую неделю индексы били рекорды и оставались в "зелёной зоне" на фоне отсутствия рисков для мировой экономики, теперь рынок перешёл к снижению во избежание перегрева.

На 16.05 (0.05 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,08%, до 28645,33 пункта (хотя вначале торгов рос на 0,19%), индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ тоже был в "зелёной зоне", однако к концу торгов перешёл к падению на 0,17%, до 9006,17 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,07% до 3237,60 пункта.

На рождественской неделе в отсутствие новостей объём торгов остается небольшим. Однако инвесторы с оптимизмом следят за развитием торгового конфликта США и Китая. В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп заявил, что торговое соглашение с Китаем будет подписано в ближайшее время. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан сказал в среду, что делегации стран поддерживают тесный контакт по вопросу подписания первой части торгового соглашения.