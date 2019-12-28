МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Сбербанк уже оборудовал 95% всей сети банкоматов технологией бесконтактного обслуживания, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

По информации Сбербанка, на сегодняшний день сеть состоит из 77 тысяч банкоматов по всей стране.

"На сегодняшний день 95% всех устройств самообслуживания оборудованы NFC-модулями. Это позволяет нашим клиентам получать услуги быстрым и уже для многих привычным способом — с помощью смартфона или часов", — рассказали в Сбербанке.

Кроме того, в банке напомнили, что в августе Сбербанк запустил по всей России услугу переводов через "Сбербанк онлайн" с получением наличных в банкоматах без карт. "Мы существенно расширили количество устройств, в которых можно получить перевод наличными — 52 тысячи банкоматов на территории страны кардинально меняют опыт получения денежных переводов", — поделились в банке.

Летом Сбербанк сообщал, что годовой объем снятия наличных средств через его сеть банкоматов достигает 16 триллионов рублей, а в среднем через банкоматы банка проходит 13 тысяч транзакций в минуту.