МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Цена на золото остается стабильной в понедельник утром — трейдеры фиксируют прибыль и воздерживаются от активных действий перед праздниками, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.27 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,15 доллара, или на 0,01% — до 1517,95 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,22% — до 17,983 доллара за унцию.

Инвесторы предпочитают отказаться от активных торгов в конце года и фиксируют прибыль в ожидании новостей по торговле США и КНР. На прошлой неделе китайская сторона сообщила, что лидеры двух стран обсудили по телефону вопросы первой фазы торгового соглашения. Ожидается, что документ будет подписан в начале января.

Вместе с тем старший валютный стратег DailyFX Илья Спивак (Ilya Spivak), которого цитирует Рейтер, отмечает, что золото получает некоторую поддержку от авиаударов США на Ближнем Востоке.

В воскресенье в Пентагоне заявили, что США нанесли удары по пяти объектам движения "Катаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки по иракским базам". США обвиняют Иран в спонсировании "Хезболлах". Золото как безопасный актив традиционно дорожает в периоды геополитической напряженности.