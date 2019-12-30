МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Курс доллара снижается в понедельник утром, объем торгов остается небольшим в преддверии новогодних праздников, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.40 мск курс доллара к иене снижался до 109,12 иены к уровню предыдущего закрытия в 109,41 иены за доллар. Курс евро к доллару растет до 1,1202 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1175 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,14%, до 96,79 пункта.

Низкий объем торгов связан с приближающимися праздниками. Во вторник мировые биржи закончат работу раньше обычного, а в среду будут закрыты в связи с празднованием Нового года.

При этом рынки по-прежнему ждут подробностей по планируемой торговой сделке США и КНР. Ожидается, что первая часть соглашения будет подписана в начале января. Трейдеры предпочитают сохранять осторожность в отсутствие конкретных деталей соглашения, а также официальной даты подписания.

Осторожности инвесторам добавляет и напряженность на Ближнем Востоке. США в выходные нанесли удары по пяти объектам движения "Катаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки по иракским базам". США обвиняют Иран в спонсировании "Хезболлах".