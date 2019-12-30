МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Основные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в понедельник смешанной динамикой — перед новогодними праздниками трейдеры закрывали позиции и фиксировали прибыль, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,2%, до 3040,02 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,9%, до 1713,51 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index вырос на 0,3%, до 28319,39 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 0,76%, до 23656,62 пункта, южнокорейский KOSPI — опустился на 0,3%, до 2197,67 пункта, австралийский S&P/ASX 200 сократился на 0,25% — до 6804,9 пункта.

Это были последние торги текущего года в Южной Корее и Японии — во вторник они будут закрыты, в то время, как в Гонконге и Австралии будет сокращенный рабочий день.

Стратег Saxo Capital Markets Кей Ван-Петерсен (Kay Van-Petersen), мнение которого приводит агентство Рейтер, считает, что поддержку рынкам оказали сниженный объем ликвидности в конце года, а также ослабление неопределенности в торговле между США и Китаем и вокруг Brexit. "Так что даже если будет откат, то я не думаю, что он будет значительным в любом случае", — сказал эксперт.

В то же время инвесторы продолжат ждать новостей по торговле между США и КНР. На минувшей неделе китайская сторона сообщила, что лидеры двух стран обсудили по телефону вопросы первой части торгового соглашения. Ожидается, что документ будет подписан в начале января, что может позитивно сказаться на всей мировой экономике.