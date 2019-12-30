МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник демонстрируют в основном положительную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.31 мск глобальные депозитарные расписки "Роснефти" дорожали на 0,3%, до 7,28 доллара, "Лукойла" — на 0,63%, до 99,64 доллара, "Новатэка" — на 0,2%, до 205,4 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,06%, до 8,25 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 2,57%, до 33,95 доллара.

Расписки ВТБ снижались в стоимости на 0,2%, до 1,47 доллара, Сбербанка — на 0,08%, до 16,4 доллара. Бумаги TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 0,59%, до 21,12 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" увеличивалась на 0,92%, до 31,29 доллара, "Северстали" — снижалась на 0,23%, до 15,15 доллара, НЛМК — росла на 0,48%, до 23,07 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" опускалась на 0,14%, до 12,46 доллара, "Ленты" — росла на 4%, до 3,14 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 1,37%, до 4,89 доллара.