МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Ирак возобновил добычу нефти на месторождении Насирия, приостановленную днем ранее из-за протестов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление официального представителя министерства нефти Ирака Асема Джихада (Asim Jihad).

"Дороги свободны, сотрудники вернулись (на рабочие места — ред.), и насосные станции возобновили работу", — сказал Джихад.

В воскресенье он сообщал РИА Новости, что иракские власти из-за протестов решили приостановить добычу нефти на месторождении Насирия. По его словам, добыча на месторождении колеблется в диапазоне 80-85 тысяч баррелей в день. Джихад подчеркивал, что приостановка не отразится на экспорте нефти, так как добыча будет компенсирована за счет нефтяных месторождений провинции Басра.

В Ираке с начала октября продолжаются массовые акции протеста. Демонстранты требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. По данным СМИ, жертвами столкновений протестующих с полицией стали более 400 человек, пострадали около 15 тысяч. В результате давления протестующих свой пост покинул премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди, и политики заговорили о проведении досрочных выборов в парламент. Президент страны Бархам Салех также подал в отставку.