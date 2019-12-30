МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в понедельник коррекционно снижаются после достижения новых исторических максимумов, объем торгов снижен на праздничной неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.19 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 0,64%, до 28461,95 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1%, до 8916,59 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,65%, до 3218,98 пункта. Все три индекса в пятницу обновили исторические рекорды.

Рост рынков страны на прошлой неделе был связан с оптимистичными ожиданиями по торговым отношениям США и Китая после заявлений с обеих сторон по поводу первой фазы торговой сделки. Американский президент Дональд Трамп заявил, что торговое соглашение с Китаем будет подписано в ближайшее время, а Пекин отметил, что страны продолжают поддерживать контакт по вопросам первого этапа соглашения.

"Главным драйвером (на рынках — ред.) остается ожидаемое подписание первой фазы торговой сделки США и КНР в январе и последующее ускорение роста мировой экономики, которое должно за этим последовать. Произойдет ли этот рост или нет, это уже история другого дня", — цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс мнение специалиста Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Halley).

После рождественских праздников объем торгов при этом остается сниженным, поскольку во вторник торгов на некоторых мировых рынках не будет в связи с новогодними праздниками, а какие-то торговые площадки закроются раньше обычного.