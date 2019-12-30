МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Рублевый индекс Мосбиржи за 2019 год вырос на 28,55%, до 3045,87 пункта, долларовый индекс РТС — на 44,93%, до 1548,92 пункта на фоне укрепления рубля к доллару на 9,5% за этот же период, следует из данных Московской биржи.

В понедельник состоялись последние торги на Мосбирже в 2019 году.

В отраслевом разрезе наилучшую динамику по итогам года показали индекс "Телекоммуникаций" Московской биржи, поднявшийся на 27,87%, и индекс "Финансов", увеличившийся на 27,02%, а также индекс "Электроэнергетики" и индекс "Нефти и газа", которые выросли на 25% и 24,46%, соответственно.

Индекс "Транспорта" поднялся на 12,66%, "Металлов и добычи" – на 10,65%, индекс "Потребительских товаров и торговли" — на 9,12%, индекс "Химического производства" вырос за этот же период на 2,6%.