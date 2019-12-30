МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Цена на золото стабильна в понедельник вечером на новостях о ходе торговых переговоров США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.20 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,05 доллара, или менее чем на 0,01% — до 1518,05 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,25% — до 17,988 доллара за унцию.

В преддверии новогодних праздников инвесторы отказываются от активной торговли и предпочитают фиксировать прибыль, в результате чего объемы торгов снижены, а цена на золото слабо колеблется.

При этом инвесторы обратили внимание на заявление советника президента США Дональда Трампа Питера Наварро, которое он сделала в интервью телеканалу Fox News, о том, что подписание торговой сделки с Китаем может состояться ориентировочно на следующей неделе.