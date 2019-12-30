МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в понедельник вечером опускается, трейдеры оценивают перспективы торговых отношений Вашингтона и Пекина после комментариев о возможной дате подписания первой части сделки, при этом объем торгов снижен из-за праздников, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 19.29 мск курс доллара к иене снижался до 108,86 иены к уровню предыдущего закрытия в 109,41 иены за доллар. Курс евро к доллару рос до 1,1216 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1175 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,27%, до 96,66 пункта.

Трейдеры продолжают оценивать новости по торговле между США и КНР. Ранее в понедельник советник американского президента Дональда Трампа по торговой политике Питер Наварро сообщил, что первая фаза торгового соглашения между США и Китаем может быть подписана "на следующей неделе или около того", передает Fox News.

Объем торгов на мировых рынках остается сниженным в период между рождественскими и новогодними праздниками. Во вторник некоторые мировые рынки будут закрыты, а другие закончат работу раньше обычного. В среду основные мировые рынки работать не будут.

"Последние три-четыре сессии мы наблюдали спад доллара… Я не думаю, что за этим стоит какая-то основополагающая история. Может, рынок накопил немного длинных позиций по доллару перед новым годом, и теперь в них, похоже, нет необходимости. Поэтому они закрываются на рынке с очень низким объемом торгов", — предположил глава отдела по валютной стратегии BMO Capital Markets Грег Андерсон (Greg Anderson), чьи слова приводит агентство Рейтер.