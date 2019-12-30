МОСКВА, 30 дек /ПРАЙМ/. Основные европейские индексы закрыли торги понедельника в минусе на фоне низкого объема торгов перед новогодними праздниками, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс FTSE 100 снизился на 0,76%, до 7587,05 пункта, французский CAC 40 — на 0,91%, до 5982,22 пункта, немецкий DAX уменьшился на 0,66%, до 13249,01 пункта. В прошлую пятницу, 27 декабря, рынки региона обновили многолетние рекорды: FTSE 100 достиг максимума с августа 2018 года, CAC 40 — с мая 2007 года, DAX — с января 2018 года.

В период между рождественскими и новогодними праздниками объём торгов на мировых рынках остается незначительным. Во вторник некоторые мировые биржи закроются раньше обычного или не будут работать, в среду основные торговые площадки будут закрыты.

"Объем торгов ниже среднего, и все предпринимают минимум возможных действий — под конец года это чуть-чуть коррекции прибыли и чуть-чуть бутафории", — объяснил трейдер Mirabaud Марк Тейлор (Mark Taylor), чьи слова приводит агентство Рейтер.

Укрепление евро к доллару поддержало ослабление индексов региона. Удорожание национальной валюты снижает доход европейских компаний-экспортеров в евро, что сдерживает стоимость их акций. Доллар дешевел к евро в среднем на 0,3%.