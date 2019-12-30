МОСКВА, 30 дек /ПРАЙМ/. Швейцарский концерн Nestle SA объявил о завершении программы обратного выкупа акций объемом 20 миллиардов франков (или 20,45 миллиарда долларов), говорится в релизе компании.

"Nestle объявил о том, что сегодня завершил программу выкупа акций стоимостью 20 миллиардов, которая началась 4 июля 2017 года", — сообщается в релизе. Отмечается, что компания выкупила более 225 миллионов акций по цене 88,82 швейцарского франка за акцию.

Nestle также сообщила, что 136,16 миллиона акций были аннулированы в результате ежегодных общих собраний, которые прошли в апреле прошлого и текущего года. Акционерный капитал, как отмечает компания, сократился до 297,6 миллиона швейцарских франков (или до 304,3 миллиона долларов). В 2020 году компания примет решение об аннулировании оставшихся 89 миллионов выкупленных акций.

Кроме того, компания подтвердила, что новая программа выкупа акций стоимостью также в 20 миллиардов швейцарских франков начнется 3 января 2020 года. Ожидается, что программа завершится в 2022 году.

Швейцарской Nestle, основанной в 1866 году, принадлежит более 400 фабрик в 83 странах. Свою продукцию в Россию компания начала поставлять еще в конце XIX века, а представительство открыла в 1995 году.