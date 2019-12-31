МОСКВА, 31 дек /ПРАЙМ/. Рубль за 2019 год вырос к доллару на 9,3%, до 61,99 рубля, и к евро поднялся на 11,3%, до 69,47 рубля, следует из данных торгов Московской биржи.

За это же время стоимость нефти марки Brent выросла с 53,8 доллара за баррель — до 66,63 доллара за баррель по марке Brent. В рублях стоимость барреля на конец года составила 4,14 тысячи рублей против почти 3,84 тысячи рублей на конец 2018 года.