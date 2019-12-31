МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Курс доллара слабо снижается во вторник утром, инвесторы ждут деталей относительно предстоящего подписания торгового соглашения между США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.21 мск курс доллара к иене снижался до 108,68 иены к уровню предыдущего закрытия в 108,86 иены за доллар. Курс евро к доллару растет до 1,1208 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1197 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,02%, до 96,72 пункта.

В последний день года инвесторы предпочитают отказываться от активных торгов и фиксировать прибыль. Рост индекса доллара за год составляет 0,6% против повышения на 4,4% в 2018 году. Таким образом, темпы роста индекса доллара по итогам 2019 года могут быть минимальными с 2013 года.

Однако некоторый оптимизм инвесторам придают торговые новости. В понедельник, как передал Fox News, советник американского президента Дональда Трампа по торговой политике Питер Наварро сообщил, что первая фаза торгового соглашения между США и Китаем может быть подписана "на следующей неделе или около того".

Кроме того, в конце года объем торгов снижен в связи с приближающимися праздниками. Во вторник мировые биржи закончат работу раньше обычного, а в среду будут закрыты в связи с празднованием Нового года.