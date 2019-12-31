МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Цена на золото растет во вторник утром на фоне сниженных объемов торгов в конце года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.27 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 7,55 доллара, или на 0,5% — до 1526,25 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,93% — до 18,168 доллара за унцию.

Стоимость золота по итогам года прибавила порядка 18%, в основном на фоне неопределенности в торговле США и КНР.

Инвесторы также обратили внимание на последние торговые новости. В понедельник, как передал Fox News, советник американского президента Дональда Трампа по торговой политике Питер Наварро сообщил, что первая фаза торгового соглашения между США и Китаем может быть подписана "на следующей неделе или около того".

Кроме того, газета South China Morning Post со ссылкой на информированный источник сообщила, что вице-премьер Китая Лю Хэ посетит Вашингтон в субботу, 4 января, чтобы подписать соглашение по первой фазе торговой сделки между двумя странами.