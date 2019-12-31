МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Основные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись во вторник смешанной динамикой — в условиях сниженного объема торгов в последний день года инвесторы закрывали позиции, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,3%, до 3050,12 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,6%, до 1722,95 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index снизился на 0,46%, до 28189,75 пункта, австралийский S&P/ASX 200 сократился на 1,78% — до 6684,1 пункта.

Торги на биржах Южной Кореи и Японии не проводились в связи с новогодними праздниками. По итогам понедельника японский Nikkei 225 снизился на 0,76%, до 23656,62 пункта, южнокорейский KOSPI опустился на 0,3%, до 2197,67 пункта.

Инвесторы в Азии обратили внимание на то, что биржи США в понедельник закрылись снижением в среднем на 0,6% в рамках коррекции после достижения новых исторических максимумов.

По итогам 2019 года основные китайские фондовые индексы выросли на 22% и 36% соответственно, в том числе на фоне ослабления торговых опасений в конце года. Определенное влияние на настроения трейдеров оказало заявление советника Белого дома по торговле Питера Наварро, который сказал, что подписание первой части торговой сделки с КНР может состояться на следующей неделе.

"Объемы торгов предсказуемо невелики, инвесторы сохраняют осторожность в конце года, поскольку на смену декабрьскому оптимизму постепенно приходит неопределенность относительно 2020 года", — сказал агентству Франс Пресс рыночный стратег Axi Trader Стивен Иннес (Stephen Innes). В новом году торги откроются уже 2 января на всех площадках, кроме Японии.