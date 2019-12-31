МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник демонстрируют в основном негативную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.38 мск глобальные депозитарные расписки "Роснефти" дорожали на 0,25%, до 7,2 доллара, "Лукойла" — дешевели на 0,4%, до 98,6 доллара, "Новатэка" — опускались в цене на 1,07%, до 202,8 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,51%, до 8,18 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 0,52%, до 33,92 доллара.

Расписки ВТБ снижались в стоимости на 0,24%, до 1,47 доллара, Сбербанка — на 1,23%, до 16,43 доллара. Бумаги TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 0,35%, до 21,12 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" уменьшалась на 0,33%, до 30,69 доллара, "Северстали" — на 0,76%, до 15,05 доллара, НЛМК — на 0,74%, до 22,89 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" опускалась на 0,63%, до 12,18 доллара, "Ленты" — росла на 1,91%, до 3,07 доллара. Расписки АФК "Система" дешевели на 1,19%, до 4,84 доллара.