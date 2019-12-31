МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы во вторник показывают разнонаправленную динамику при небольшом объеме торгов перед праздниками, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 12.06 мск французский индекс CAC 40 рос на символические 0,02% — до 5983,18 пункта, британский индекс FTSE 100 снижался на 0,36% — до 7559,43 пункта. Немецкий DAX по итогам понедельника снизился 0,66% — до 13249,01 пункта.

В среду европейские рынки будут закрыты в связи с празднованием Нового года. Немецкая биржа закрыта уже во вторник, а на остальных биржах региона сокращенный рабочий день. На этом фоне объем торгов снижен, — инвесторы предпочитают фиксировать прибыль перед праздниками. Значимых факторов для рынка нет.

Некоторого оптимизма, однако, добавляют новости по торговле США и КНР. В понедельник советник американского президента по торговой политике Питер Наварро сообщил, что первая фаза торгового соглашения между США и Китаем может быть подписана "на следующей неделе или около того".

В то же время европейские трейдеры настороженно следят за развитием ситуации с Brexit. Премьер-министр Борис Джонсон ранее в декабре объявил, что Великобритания 31 января покинет ЕС, заключив соглашение, которое предусматривает переходный период до конца 2020 года. Однако трейдеры опасаются, что королевство может не успеть заключить полноценное торговое соглашение с ЕС.