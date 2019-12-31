МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Нефть торгуется разнонаправленно во вторник днем, при этом объем торгов снижен перед праздниками, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 13.26 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,16% — до 66,78 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — снижалась на 0,06%, до 61,64 доллара за баррель.

При этом за 2019 год цена на нефть марки Brent поднялась на 24%, WTI — почти на 35%, что стало самым значительным ростом за последние три года.

Объем торгов между рождественскими и новогодними праздниками остается низким. Во вторник многие биржи заканчивают работу раньше обычного, а другие уже закрыты. В среду основные мировые рынки не будут работать в связи с празднованием Нового года.

"Нефтяные цены последовали за общим трендом ухода от риска к концу года, несмотря на рост напряженности на Ближнем Востоке и поддерживающие нефтяные цены данные прошлой недели по снижению запасов, так как в более широком масштабе рынки, похоже, потеряли некоторую долю праздничного настроения", — цитирует агентство Рейтер старшего стратега по азиатскому рынку AxiTrader Стивена Иннеса (Stephen Innes).

На прошлой неделе минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 20 декабря упали сразу на 5,5 миллиона баррелей, хотя ожидалось снижение только на 1,7 миллиона баррелей.

Дополнительным поддерживающим фактором для нефтяных котировок является напряженность на Ближнем Востоке после воскресных авиаударов США по пяти объектам движения "Хезболлах" в Ираке и Сирии. В Пентагоне заявили, что это стало ответом на атаки движения по иракской базе вблизи Киркука, которые привели к смерти гражданина США и ранению четырех американских военнослужащих. США обвиняют Иран в спонсировании "Хезболлах".