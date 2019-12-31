МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник закрылись снижением на фоне слабых праздничных торгов, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс FTSE 100 снизился на 0,44%, до 7554 пунктов, французский CAC 40 — на 0,07%, до 5978,06 пункта. Биржи Германии во вторник были закрыты, немецкий DAX в понедельник уменьшился на 0,66%, до 13249,01 пункта.

На фоне слабых предновогодних торгов биржи Великобритании и Франции опустились в рамках коррекции после роста. В целом с начала месяца FTSE 100 поднялся на 2,8%, а CAC 40 — на 1,2%. Часть мировых рынков была закрыта во вторник, а в среду основные мировые торговые площадки не будут работать.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией по торговле между США и Китаем. Ранее во вторник американский президент Дональд Трамп заявил, что первая часть торговой сделки с КНР будет подписана 15 января в Белом доме.

Среди основных рисков для региона остается ситуация с Brexit. Премьер-министр Борис Джонсон ранее в декабре объявил, что Великобритания 31 января покинет ЕС, заключив соглашение, которое предусматривает переходный период до конца 2020 года. Однако трейдеры опасаются, что королевство может не успеть заключить полноценное торговое соглашение с ЕС.