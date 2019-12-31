МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Цена на золото растет во вторник вечером после публикации статистики из США по индексу доверия потребителей, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.15 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 5,25 доллара, или на 0,35% — до 1523,95 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,07% — до 17,988 доллара за унцию.

Стоимость золота ускорила темпы роста после публикации статистики аналитической компании Conference Board. Согласно данным, индекс доверия потребителей в США опустился до 126,5 пункта с пересмотренного показателя ноября в 126,8 пункта. При этом аналитики ожидали роста показателя до 128,2 пункта.

Объемы торгов на рынке металлов остаются сниженными в преддверии Нового года. Инвесторы предпочитают фиксировать прибыль.

По мнению старшего вице-президента MKS SA Афшина Набави (Afshin Nabavi), чье мнение приводит агентство Рейтер, стоимость золота поддерживается сохранением неопределенности вокруг торговой войны США и Китая и ситуации с Ираном. При этом аналитик отметил, что эти факторы, вероятно, сохранятся и в следующем году. "Думаю, стоимость золота будет также поддерживаться в 2020 году до тех пор, пока сохраняется неопределенность", — сказал он.

Ранее США нанесли удары по пяти объектам движения "Хезболлах" в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки "Катаиб Хезболлах" по иракским базам". США обвиняют Иран в спонсировании "Хезболлах". Политическая напряжение способствует росту спроса на золото, которое традиционно считается надежным активом.