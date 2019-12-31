МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Основные американские фондовые рынки во вторник слабо изменяются после обновления исторических рекордов на прошлой неделе, объем торгов при этом снижен перед новогодними праздниками, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 18.12 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 0,02%, до 28457,58 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,05%, до 8950,54 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — уменьшался на 0,01%, до 3221,1 пункта.

Все три индекса обновили исторические рекорды на прошлой неделе на фоне оптимизма по торговле между США и КНР после сообщений о том, что подписание первой фазы торгового соглашения состоится в январе. Ранее во вторник американский президент Дональд Трамп уточнил, что первая часть торговой сделки с Китаем будет подписана 15 января в Белом доме.

Объем торгов при этом низкий перед новогодними праздниками: во вторник часть мировых рынков была закрыта, а другие прекратили работу раньше обычного. В среду основные мировые торговые площадки будут закрыты.

Трейдеры обращают внимание на внутреннюю статистику по США. Как сообщила ранее во вторник аналитическая компания Conference Board, индекс доверия потребителей в США в декабре опустился до 126,5 пункта с пересмотренного показателя ноября в 126,8 пункта. Показатель ожидался на отметке в 128,2 пункта.