МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций ускорил рост по основным индексам после старта первых в 2020 году торгов, при этом индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, свидетельствуют данные биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.14 мск пятницы рос на 0,83%, до 3071,05 пункта, индекс РТС — на 0,93%, до 1563,27 пункта.

До этого индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись на 0,94% — до 3074,51 пункта.