МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы снижаются в пятницу на новостях об убийстве иранского генерала Касима Сулеймани в результате американского удара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.43 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 0,36% — до 7577,23 пункта, французский индекс CAC 40 — на 0,53%, до 6009,47 пункта, немецкий DAX — на 1,44%, до 13192,67 пункта.

Инвесторы отказываются от покупки рисковых активов в условиях усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Накануне США совершили санкционированный президентом Дональдом Трампом удар по багдадскому аэропорту. В результате удара погиб глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей иранской революции Касем Сулеймани, которого в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его смерть.

Опасения относительно возможных перебоев с поставками нефти поддерживают акции нефтяных компаний. Стоимость бумаг Royal Dutch Shell и BP растет на 1,5%. При этом аналитики полагают, что рост цен на акции может быть недолгим.

"Поскольку история продолжает развиваться, трудно сказать будет ли этот рост устойчивым, особенно если вспомнить динамику цен после нападения на нефтяные саудовские объекты в прошлом году", — цитирует агентство Рейтер мнение специалиста Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Halley). Он также добавил, что, по его мнению, "отсутствие волатильности на рынке не станет проблемой в этом году".

Инвесторы также обратили внимание на статистику из Германии. По данным Федерального агентство по трудоустройству страны, безработица в декабре сохранилась на отметке в 5%, при этом число безработных в Германии в декабре увеличилось на 8 тысяч в месячном выражении. Уровень безработицы без учета сезонности вырос до 4,9% с 4,8% в ноябре.