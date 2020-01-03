МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Курс иены уверенно растет к доллару на фоне увеличения геополитической напряженности на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.06 мск курс доллара к иене снижался до 108,08 иены к уровню предыдущего закрытия в 108,57 иены за доллар. Курс евро к доллару опускался до 1,1140 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1170 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,15%, до 96,99 пункта.

Трейдеры отдают предпочтение активам-убежищам, к которым относится иена, на фоне усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Накануне США совершили санкционированный президентом Дональдом Трампом удар по багдадскому аэропорту, в результате чего погиб глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей иранской революции Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его смерть.

По словам валютного стратега CIBC Capital Markets Джереми Стретча (Jeremy Stretch), чье мнение приводит агентство Рейтер, рынки ожидают ответных мер со стороны Ирана. "Мы все еще ждем и наблюдаем за тем, будет ли быстрая ответная реакция, о которой говорят заголовки СМИ", — сказал он.

При этом участники торгов также обратили внимание на статданные из Германии. Безработица в стране в декабре сохранилась на уровне 5%, но число безработных в Германии увеличилось на 8 тысяч к ноябрю, что оказало давление на курс евро.