МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в пятницу на 1% по основным индексам, рубль укрепляется к евро, но теряет к доллару, следует из динамики торгов Московской биржи.

При этом рублевый индекс Мосбиржи в первый день торгов в 2020 году сумел обновить исторический максимум, поднявшись до 3086,07 пункта, долларовый индекс РТС обновил максимум с февраля 2013 года.

Индекс Мосбиржи к 14.48 мск рос на 1,09%, до 3079,08 пункта, индекс РТС — на 0,88%, до 1562,5 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 9 копеек, до 62,08 рубля, курс евро снижался на 40 копеек, до 69,07 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent рос на 4,27% — до 69,08 доллара за баррель.

ДИНАМИКА РУБЛЯ

Курс рубля в начале торгов рос к доллару и евро, однако затем рубль перешел к небольшому снижению против доллара и продолжил расти к евро, на фоне падения курса европейской валюты на рынке форекс.

"Несмотря на рабочий день на Московской бирже, основные участники отдыхают и объём торгов на валютном рынке небольшой. На внешних рынках наблюдается рост цен на нефть, вызванный ударами США по Ираку, в результате которых погиб высокопоставленный военный Ирана. На локальном рынке это пока не отражается, рубль остаётся на уровне закрытия прошлого года", — отмечает Олег Кочетков из МТС Банк.

Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей иранской революции Касема Сулеймани. По заявлению посла Ирана в Ираке Ираджа Масджиди, в результате ударов близ Багдада, всего погибли 12 человек. Среди погибших, помимо Сулеймани, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.

"Доллар укрепляется ко всем основным валютам — индекс доллара корректируется вверх, возвращаясь выше отметки 97 пунктов после заявлений президента США Дональда Трампа о подготовке заключения первой фазы торговой сделки с Китаем 15 января", — также замечает Александр Бахтин из "БКС Премьер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

"Российский рынок в первый торговый день демонстрирует рост. Почти все основные бумаги торгуются в "зеленой зоне", индексы Мосбиржи и РТС прибавляют около 1%. Причем активность не на низком уровне. Такая динамика связана с ростом цены на нефть (подскочила на фоне геополитических событий) и движением на внешних площадках", — отмечает Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

"Растут основные голубые фишки отечественного рынка. Акции "Газпрома" отыгрывают ростом российско-украинские договоренности по газовому транзиту. В целом нефтегазовый сектор поддерживается сильной ценовой динамикой в нефти, активно прибавляющей на новостях об уничтожении американскими военными в Ираке иранского генерала Сулеймани. Данное событие может привести к резкому осложнению геополитической ситуации на Ближнем Востоке, что и подогревает котировки чёрного золота", — отмечает Сергей Дейнека из "БКС Премьер".

При этом текущая неуверенная динамика курса рубля, обусловленная возвращением к росту доллара к мировым валютам, усиливает привлекательность бумаг отечественных экспортёров, добавляет он.

В лидерах роста – акции "Сафмар Финансовые инвестиции" (2,26%), префы "Транснефти" (2,07%), акции ТМК (2,03%), ФСК "ЕЭС" (2,03%), обыкновенные акции "Татнефти" (1,97%), акции "Полюса" (1,95%), "Роснефти" (1,84%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (1,8%) и акции "Детского мира" (1,78%).

Среди лидеров падения – акции "Мечела" (-0,2%), депозитарные расписки Х5 (-0,54%), акции банка "Санкт-Петербург" (-0,5%).

ПРОГНОЗЫ

Общими факторами поддержки спроса на российские акции служат позитивная динамика на биржах США и ожидания инвесторами скорого заключения первой фазы американо-китайского торгового соглашения, считает Сергей Дейнека из "БКС Премьер". По его оценкам, индекс Мосбиржи завершит день в диапазоне 3070-3100 пунктов.

В фокусе нет событий на внутреннем рынке, в ближайшую неделю российский рынок акций будет следовать за динамикой на внешних площадках, отмечает Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

С его точки зрения, индекс Мосбиржи продолжит боковую динамику и останется в диапазоне 3050-3100 пунктов.

По оценкам Бахтина из "БКС Премьер", во второй половине дня рублёвый курс сформируется на уровне 61,8-62,4 к доллару и 68,8-69,4 к евро.