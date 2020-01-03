МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы опускаются в пятницу в пределах 1% на фоне эскалации геополитической напряженности между США и Ираном, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.37 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,98%, до 28599 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,3%, до 8776,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,1%, до 3223,12 пункта.

Инвесторы воздерживаются от покупки рисковых активов после того, как накануне США совершили санкционированный Дональдом Трампом удар по багдадскому аэропорту.

В результате удара погиб глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани, которого в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде. Инвесторы ожидают ответных мер со стороны Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его смерть.

Трейдеры также ожидают публикации статданных по индексу деловой активности в промышленности США. Аналитики ожидают, что показатель в декабре увеличился до 49% с 48,1% месяцем ранее.