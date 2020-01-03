МОСКВА, 3 янв /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые рынки опускаются в пятницу на фоне усиления напряженности между США и Ираном, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 18.14 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 0,81%, до 28635,93 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,73%, до 9035,8 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — уменьшался на 0,63%, до 3237,3 пункта.

Давление на котировки оказывает эскалация конфликта между США и Ираном. Накануне США совершили санкционированный президентом Дональдом Трампом удар по багдадскому аэропорту. В результате атаки погиб глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.

Участники торгов оценивают риски ответных мер, которые Иран намеревается предпринять в ближайшее время. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.

"Рынки… теряют большую часть вчерашней прибыли. Вопрос о том, чем обратится этот воздушный удар и станет ли он чем-то продолжительным, остается открытым", — приводит агентство Рейтер мнение старшего инвестиционного стратега Slate Stone Wealth LLC в Нью-Йорке Роберта Павлика (Robert Pavlik).

Инвесторы также обратили внимание на статистику по индексу деловой активности в промышленности США. Показатель в декабре неожиданно снизился до 47,2% с показателя ноября в 48,1%.